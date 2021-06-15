Старт работы сети строительных гипермаркетов Building Mall планируется на начало 2022 г.

Старт работы сети строительных гипермаркетов Building Mall запланирован на начало 2022 года.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил глава правления группы Mandarin Plaza Александр Черницкий.

"Открытие "Эпицентра" в ТРЦ Blockbuster Mall не противоречит планам развития сети. Одно другого не исключает", - сообщил Черницкий.

По словам Черницкого, открытие Building Mall планируется в начале 2022 года, а вот стартовую точку развития сети он не обнародовал.

"У нас много локаций, мы сейчас просчитываем варианты", - сообщил он.

Он допускает, что Building Mall будет соседствовать с "Эпицентром" в ТРЦ Blockbuster Mall.

"Почему нет? Конкуренция – двигатель торговли", - сказал Черницкий.

Девелоперская компания Mandarin Plaza Group развивает сеть мегамоллов в Киеве, куда входят Blockbuster Mall, Lavina Mall, а также Ocean Mall, Lisova Mall, Hippodrome Mall и др. ТРЦ, строительство которых продолжается.

Основатель девелоперской компании Mandarin Plaza Group Вагиф Алиев неоднократно озвучивал планы создания сети строительных гипермаркетов.

Сообщалось, что якорным арендатором третьей очереди ТРЦ Blockbuster Mall (Киев) станет "Эпицентр" с двухэтажной локацией, он займет 20 тыс. кв. м. из 50 тыс. кв. м третьей очереди. Открытие третьей очереди запланировано на третий квартал 2021 года.

Общая площадь первой очереди ТРЦ Blockbuster (просп. Степана Бандеры, 36 в Киеве) составляет 200 тыс. кв. м, арендная – 100 тыс. кв. м. Открытие 1-й очереди состоялось 20 ноября 2019 года.

После завершения ввода всех очередей площадь ТРЦ Blockbuster достигнет 450 тыс. кв. м.