МАУ прекращает работу своего представительства в Москве в связи с сокращением штата

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) решила прекратить деятельность своего подразделения в Российской Федерации, располагающегося в Москве.

Согласно сообщению авиакомпании в системе раскрытия информации НКЦБФР, такое решение принял набсовет в связи с сокращением штата работников МАУ и снижением затрат на представительства.

Как сообщалось, в сентябре 2020 года МАУ прекратила деятельность своих подразделений в Туркменистане, Узбекистане и Беларуси, а в октябре - в Швейцарии, Испании, Италии, Германии и Австрии.

В июне текущего года МАУ решила закрыть представительство в Китае.