"Укравтодор" с 2022 г. полностью откажется от проектов текущего среднего ремонта

Службы автомобильных дорог Украины в связи с вступлением в силу ГСТУ 8747 с 2022 года во всех новых дорожных проектах откажутся от текущего среднего ремонта на пользу капитального ремонта, сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на своем Telegram-канале во вторник.

"Укравтодор", в частности, поясняет, что согласно новым госстандартам, устанавливается только два вида ремонтов: капитальный и текущий. При этом те объекты, на которых уже начаты работы по текущему среднему ремонту, будут заканчиваться в его рамках.

Говоря о том, почему это необходимо, в агентстве отметили, что основная сеть дорог Украины построена еще в советские времена, в 70-80 годах. Если говорить об объемах сети - это 120 тыс. км дорог местного значения и около 47 тыс. км дорог госзначения. А построенные 50 лет назад автодороги не рассчитаны на современные транспортные нагрузки. При этом отсутствие ремонта десятилетиями привело к тому, что большинство сети крайне изношено.

"С 2008 года, когда изменились строительные нормы, сеть дорог не восстанавливалась массово капитальным ремонтом. Вместо него широко применялся текущий средний ремонт. Если норматив от капитального ремонта требует обязательного укрепления основания дороги, то при текущем среднем это решение остается за заказчиком", - пояснили в агентстве.