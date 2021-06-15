Экономика

11:09 15.06.2021

НАПК требует отменить решение о назначении Витренко главой "Нафтогаза" из-за конфликта интересов, последний его оспорит

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НАПК требует отменить решение о назначении Витренко главой "Нафтогаза" из-за конфликта интересов, последний его оспорит

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в предписании на Кабинет министров Украины требует отменить решение о назначении главой НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко из-за конфликта интересов.

"В предписании требуется: отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства № 370-р, согласно которому Юрий Витренко избран и назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины", подписан с ним контракт", - говорится в сообщении на сайте НАПК.

В НАПК отмечают, что закон "О предотвращении коррупции" предусматривает, что после увольнения лица с публичной службы в течение года нельзя принимать участие в руководстве организациями, на которые можно было влиять при работе на государство. При этом такое ограничение действует независимо от того, сколько лицо работало в должности до увольнения.

По данным проведенного НАПК мониторинга, Витренко в должности и.о. министра энергетики в период с 21 декабря 2020 года по 28 апреля 2021 года системно участвовал в подготовке решений по деятельности "Нафтогаза Украины".

В частности, 12 января за подписью Витренко в Минэкономики было направлено письмо с предложением расширить проект распоряжения КМУ пунктом, который предусматривает передачу в управление Минэнерго принадлежащих "Нафтогазу" акций АО "Магистральные газопроводы Украины". 4 марта за подписью Витренко в Минэкономики было направлено письмо с предложениями к проекту решения КМУ об определении основных направлений деятельности НАК. 27 апреля Витренко рассмотрел проект распоряжения КМУ об оценке работы набсовета и правления НАК, предложив признать их работу неудовлетворительными.

В свою очередь, в пресс-службе "Нафтогаза" отметили, что предписание НАПК является предвзятым и будет оспорено в судебном порядке.

"Для применения предусмотренных законом ограничений обязательным условием является наличие у должностного лица соответствующих полномочий на подготовку или принятие участия в подготовке решений относительно соответствующего субъекта. Такие полномочия относительно "Нафтогаза" у меня отсутствовали. Также добавлю, что Минэнерго не было органом управления компании, а в качестве такого органа выступал Кабинет министров. При этом как исполняющий обязанности министра я не входил в состав КМУ, соответственно, не голосовал при принятии им решений", - отметил Витренко.

Глава "Нафтогаза" также напомнил, что решение о его назначении принял Кабинет министров. "Смысл ограничений, изложенных в законе "О предотвращении коррупции", заключается в том, чтобы чиновники не оказывали преференций лицам частного права в расчете на дальнейшее трудоустройство или получение другой неправомерной выгоды от этого юридического лица. В то же время в случае с Витренко решение о назначении принимал коллегиальный орган - правительство Украины", - говорится в сообщении.

В НАК также заявляют, что НАПК действует избирательно, поскольку в 2017-2020 гг. при назначениях ответственных сотрудников министерств в правления и наблюдательные советы государственных компаний агентство не видело никаких рисков и нарушений. В частности, отсутствовала реакция НАПК на назначение главой "Укрзализныци" Евгения Кравцова, который до этого занимал должность первого заместителя министра инфраструктуры. При этом данный центральный орган исполнительной власти, в отличие от Минэнерго, осуществлял функции по управлению этим акционерным обществом и был наделен соответствующими полномочиями.

В "Нафтогазе" также сообщили, что отсутствие нарушений норм закона при заключении трудового контракта с Витренко подтверждено выводом Института государства и права им.Корецкого.

"Я всегда исхожу из принципа верховенства права, поэтому рассчитываю, что в судебном порядке мы сможем установить, чья правовая позиция является более обоснованной", - резюмировал Витренко.

Как сообщалось, с 29 апреля 2021 года на должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины" вместо Андрея Коболева назначен Витренко.

 

 

Теги: #нафтогаз #напк #витренко
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