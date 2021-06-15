Экономика

09:26 15.06.2021

Зеленский примет участие в форуме "Украина 30. Экономика без олигархов"

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Зеленский примет участие в форуме "Украина 30. Экономика без олигархов"

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник примет участие в работе всеукраинского форума "Украина 30. Экономика без олигархов", сообщила пресс-служба главы государства.

Зеленский откроет второй день форума, а после окончания выступления даст интервью украинским телеканалам.

"Среди главных тем мероприятия - экономическая стратегия до 2030 года, деолигархизация и преодоление коррупции в Украине, приватизация государственных активов", - отмечается в сообщении.

В работе форума также примут участие премьер-министр Украины, представители правительства, общественных организаций, народные депутаты и эксперты.

Теги: #украина_30 #зеленский #форум
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