Экономика

18:51 14.06.2021

Зеленский считает несправедливым выдвижение Украине со стороны МВФ таких же требований, как и другим государствам

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Зеленский считает несправедливым выдвижение Украине со стороны МВФ таких же требований, как и другим государствам

 Выдвижение Украине со стороны Международного валютного фонда (МВФ) таких же требований, как и другим государствам, президент Украины Владимир Зеленский считает несправедливым, поскольку в Украине на Донбассе идет война.

"Я считаю, нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной с другими странами. Нашу страну просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть усложненность, потому что идет война. Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности. Сначала военные, сначала медицина, потом все остальное", - отметил президент в интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, сообщает Офис президента.

Зеленский подчеркнул, что Украина восьмой год находится в состоянии войны, из-за чего вынуждена "по-другому выбирать приоритетные сферы для проведения реформ".

В то же время президент сказал, что продолжение сотрудничества Украины с МВФ важно для экономической стабильности и инвестиционного климата, так как к программе МВФ привязаны другие программы финансовой поддержки".

"Поэтому мы обязательно сделаем все, что пообещали", - резюмировал президент.

Теги: #зеленский #требования #мвф
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