И. о. главы Морадминистрации Глазков подает в отставку

Исполняющий обязанности председателя Государственной службы морского и речного транспорта (Морадминистрация) Андрей Глазков принял решение подать в отставку.

"Некоторые новоназначенные чиновники заявляют, что меня очень сложно убрать с той должности, которую я занимаю, при этом, даже не попытавшись меня спросить, готов ли я с ними работать. Поэтому, хочу объявить свое решение: несмотря на то, что мое желание работать на благо государства не исчезло, я принимаю решение подать заявление об отставке и уйти с занимаемой должности", - написал он в Facebook в понедельник.

Первый заместитель главы Морадминистрации Андрей Глазков исполняет обязанности руководителя ведомства с октября 2020 года.

Как сообщалось со ссылкой на заместителя министра инфраструктуры Юрия Васькова, Кабинет министров Украины на заседании в среду, 16 июня, рассмотрит назначение исполняющего обязанности главы Государственной службы морского и речного транспорта.