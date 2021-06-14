Порошенко требует заложить в бюджетную резолюцию на 2022 год индексацию зарплат и пенсий

В бюджетной резолюции на следующий год должна быть предусмотрена индексация зарплат и пенсий из-за значительного удорожания жизни, убежден пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"По закону, мы должны рассматривать вопрос бюджетной резолюции. Я хочу подчеркнуть, что вместо ваших президентских университетов с зарплатой 4 тысячи то ли долларов, то ли гривень, то ли евро (потому что вы еще не разобрались в этом), нам нужно дать адекватный бюджетный ответ тем, кто в первую очередь пострадал от инфляции. Двукратного роста цен на продукты питания, от вашего повышения цен на тарифы, на электроэнергию, на газ. Потому что закон предусматривает индексацию заработных плат, зарплат бюджетников, пенсий. И деньги для этого есть", - заявил Порошенко во время согласительного совета Рады в понедельник.