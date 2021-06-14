"Слуга народа" предлагает заслушать министра энергетики в Раде в пятницу

Депутатская фракция "Слуга народа" предлагает заслушать в пятницу на часе вопросов к правительству в Верховной Раде министра энергетики Украины Германа Галущенко.

"Мы поддерживаем приглашение Германа Галущенко в пятницу с отчётом по вопросам о подготовке к отопительному сезону, а также о тех текущих вопросах, которые появляются к министерству в частности, и о ситуации по поводу "Энергоатома" и касательно того, что происходит в "Нафтогазе", что там за обыски", - сказал Корниенко на заседании согласительного совета в понедельник.

Он подчеркнул, что Галущенко уже месяц на должности, а поэтому "может поделиться своим видением и текущих вопросов, и стратегических".

Как сообщалось, Верховная Рада 29 апреля назначила вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко министром энергетики Украины. За его назначение проголосовали 305 депутатов.