Национальная экономическая стратегия ляжет в основу Программы деятельности правительства - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что Национальная экономическая стратегия ляжет в основу Программы деятельности правительства.

"Национальная экономическая стратегия вместе с другими стратегическими документами, планом реализации инициатив президента, перечнем приоритетных законопроектов и бюджетной декларации на 2022-24 года, ляжет в основу Программы деятельности правительства, которую в этом году мы будем подавать в парламент", - сказал Шмыгаль на Всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов" в понедельник в Киеве.

По его словам, в 2021 году правительство совершенствует процесс подготовки Программы деятельности и Плана действий с учетом международного опыта.