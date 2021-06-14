Запорожская АЭС вывела четвертый блок в резерв из-за балансовых ограничений

Запорожская атомная электростанция (АЭС) 13 июня в 06:02 отключила четвертый блок от энергосистемы страны и вывела его в холодный резерв в связи с балансовыми ограничениями, сообщила пресс-служба станции.

Таким образом, на утро понедельника в работе находится 10 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На блоке №6 Запорожской АЭС длятся 58-е сутки капитального планового ремонта, на блоке №1 Хмельницкой АЭС – 48-е сутки капитального планового ремонта, на блоке №5 Запорожской АЭС – 45-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №2 Южно-Украинской АЭС – 10-е сутки среднего планового ремонта.

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой – в октябре 1995 года.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.