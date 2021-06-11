Послы G7 призвали Украину утвердить к концу июля второй национально определенный вклад в борьбу с изменением климата к COP26

Послы стран "Большой семерки" (G7) на встрече с министром энергетики Украины Германом Галущенко в четверг призвали Украину утвердить до конца июля амбициозный второй национально определенный вклад в борьбу с изменением климата в рамках подготовки к COP26 (Конференция ООН по вопросам изменения климата в Глазго в ноябре 2021 года – ИФ).

Согласно тексту заявления дипломатов, они встретились с министром, чтобы обсудить его планы относительно реформ энергетического сектора, укрепления энергетической безопасности, а также стабилизации и усиления использования возобновляемой энергии.

Послы подчеркнули важность надлежащего корпоративного управления как предпосылки конкурентного, либерализованного энергорынка.

Как сообщалось, Галущенко, в свою очередь, представил руководству дипломатических миссий стран G7 и представительства Европейского союза стратегические приоритеты деятельности Минэнерго Украины.

По информации пресс-службы министерства, в числе ключевых задач Галущенко назвал реорганизацию рынка электроэнергии, реализацию Европейского зеленого курса, интеграцию украинской энергетической системы в европейскую сеть (ENTSO-E), реструктуризацию угольной отрасли как одного из важных инструментов декарбонизации украинской энергетики, другие шаги по усилению энергетической безопасности страны.

"Участники встречи высоко оценили указанные стратегические направления работы министерства. Стороны договорились о продолжении плодотворного диалога и дальнейшего сотрудничества", - говорилось в сообщении.

В официальной встрече в четверг приняли участие Николас Геррокс (Великобритания), Лариса Галадза (Канада), Кристина Квин (США), Этьен де Понсен (Франция), Казуя Оцука (Япония) и Матти Маасикас (ЕС).