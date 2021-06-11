Экономика

15:46 11.06.2021

ГФС проводит обыски в "Нафтогазе" по делу об уклонении от уплаты НДС на 2,7 млрд грн

1 мин читать
ГФС проводит обыски в "Нафтогазе" по делу об уклонении от уплаты НДС на 2,7 млрд грн

Государственная фискальная служба (ГФС) Украины проводит обыски в НАК "Нафтогаз Украины" в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту возможного уклонения должностных лиц компании от уплаты НДС на сумму 2,7 млрд грн.

Согласно сообщению на странице ГФС в "Фейсбук", речь идет о незавершенной с октября 2015 года процедуре таможенного оформления газа, приобретенного у "Газпрома" (РФ), в результате в государственный бюджет не поступило 2,7 млрд грн НДС.

"Предприятия-производители тепловой энергии фактически потребляют газ, находящийся в газотранспортной системе Украины, однако НАК "Нафтогаз Украины" не оформляет документы по поставкам газа и не подписывает соответствующие акты приема-передачи, мотивируя это тем, что газ фактически не поставляется, а предоставляется услуга балансировки газа в ГТС, в результате чего операции по поставке газа документально не оформляются", - говорится в сообщении.

ГФС заявляет, что собрано достаточно доказательств, которые могут говорить о факте уклонения от уплаты налогов. "Получены доказательства, что должностные лица НАК "Нафтогаз Украины" не подавали Энергетической таможне ГФС полный пакет документов, на основании которого таможенный орган Украины мог бы провести таможенную очистку природного газа", - добавили в ГФС.

"Сотрудничаем со следственными органами. Сейчас уточняем детали", - отметил агентству "Интерфакс-Украина" директор по интегрированным коммуникациям НАК Максим Белявский.

Теги: #нафтогаз #обыски #гфс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:01 10.06.2021
Глава правления "Нафтогаза" сомневается в необходимости IPO всей группы

Глава правления "Нафтогаза" сомневается в необходимости IPO всей группы

16:23 10.06.2021
НАБУ обыскивает больницы "УЗ" по делу о закупке услуг ПЦР-тестирования, компания заявляет о содействии правоохранителям

НАБУ обыскивает больницы "УЗ" по делу о закупке услуг ПЦР-тестирования, компания заявляет о содействии правоохранителям

10:48 09.06.2021
"Нафтогаз" начал документирование злоупотреблений "Газпрома" доминирующим положением на газовом рынке - Витренко

"Нафтогаз" начал документирование злоупотреблений "Газпрома" доминирующим положением на газовом рынке - Витренко

19:01 08.06.2021
Глава "Нафтогаза" попробует убедить сенаторов США ввести санкции против Nord Stream 2 AG

Глава "Нафтогаза" попробует убедить сенаторов США ввести санкции против Nord Stream 2 AG

14:58 08.06.2021
СБУ провела обыски у основателей "Партии Шария"

СБУ провела обыски у основателей "Партии Шария"

10:35 08.06.2021
Кличко расценивает обыски на коммунальных предприятиях Киева как политическую коррупцию

Кличко расценивает обыски на коммунальных предприятиях Киева как политическую коррупцию

15:29 03.06.2021
"Нафтогаз" начал сотрудничество с GigaCloud, в инфраструктуре облачного оператора размещены критически важные сервисы

"Нафтогаз" начал сотрудничество с GigaCloud, в инфраструктуре облачного оператора размещены критически важные сервисы

15:11 03.06.2021
ГБР раскрыло в Минэнерго злоупотребления на 1,5 млрд грн, одновременно проходит 47 обысков

ГБР раскрыло в Минэнерго злоупотребления на 1,5 млрд грн, одновременно проходит 47 обысков

14:09 02.06.2021
"Нафтогаз Украины" и "Нова Пошта" до августа запустят проект по изменению поставщика газа по всей Украине

"Нафтогаз Украины" и "Нова Пошта" до августа запустят проект по изменению поставщика газа по всей Украине

10:45 02.06.2021
В Киеве проводятся обыски в офисе КП "ГИВЦ"

В Киеве проводятся обыски в офисе КП "ГИВЦ"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

J.P.Morgan прогнозирует получение Украиной $3 млрд официального финансирования до конца 2021г

Спад ВВП Украины за 4 мес. замедлился до 0,2% - оценка Минэкономики

Кабмин назначил служебное расследование в отношении главы "Энергоатома" Котина

Глава правления "Нафтогаза" сомневается в необходимости IPO всей группы

МВФ все еще ждет большего прогресса Украины на пути ко второму траншу stand-by - фонд

ПОСЛЕДНЕЕ

"Киевтеплоэнерго" отремонтирует все 6 энергоблоков на ТЭЦ №5 и №6 в рамках подготовки к зиме

J.P.Morgan прогнозирует получение Украиной $3 млрд официального финансирования до конца 2021г

Жилье в формате "город в городе" по Киеву дороже проектов без инфраструктуры минимум на 20% – мнение

Спад ВВП Украины за 4 мес. замедлился до 0,2% - оценка Минэкономики

Количество мошеннических сделок на вторичном рынке недвижимости Киева сократилась на 70% - АСНУ

Кабмин назначил служебное расследование в отношении главы "Энергоатома" Котина

Рада рассмотрит законопроект о реструктуризации долгов коммунальных предприятий за газ на ближайшей неделе – Разумков

Китай заинтересован в наращивании поставок украинских зерновых и бобовых - Минэкономики

Министр энергетики Украины обсудил с дипломатами стран G7 и ЕС приоритеты развития отрасли

Регулятор передаст полномочия по утверждению тарифов на теплоснабжение органам местной власти

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА