Китай заинтересован в наращивании поставок украинских зерновых и бобовых - Минэкономики

Китай заинтересован в наращивании поставок украинской сои, гороха, ячменя, пшеницы, а также мяса птицы и других продуктов, сообщило Министерство экономики по итогам встречи первого вице-премьера - министра экономики Алексея Любченко с послом КНР в Украине Фань Санжньжуем 10 июня.

"Сегодня мы услышали от наших китайских партнеров подтверждение интереса к углублению экономического сотрудничества, наращиванию экспорта украинских сельхозтоваров, построения инфраструктуры и реализации совместных инвестиционных проектов в транспортной, строительной, энергетической, ИТ и других сферах", – цитирует пресс-служба министерства Алексея Любченко в релизе в пятницу.

Согласно сообщению, во встрече также приняли участие замминистра Владимир Гринюк и замминистра-торгпред Украины Тарас Качка, а также представители руководящего звена посольства КНР в Украине.

Стороны также отметили важность подписания в ближайшее время Межправительственного соглашения об углублении сотрудничества в области строительства инфраструктуры, указало министерство.

"Такой шаг позволит начать подготовительную работу для запуска инвестиционных проектов, в том числе строительства дороги М-22 "Полтава-Александрия" и первой части Киевской окружной дороги - участки М05-М06, стоимость которых составит около $1,1 млрд", – указало министерство.

Также важным является продолжение работы по развитию грузовых перевозок в направлении Китай - Западная Европа через территорию Украины, отмечается в релизе.

Кроме того, китайская сторона подчеркнула важность реализации межправительственной инициативы Украины и КНР "Один пояс - один путь". Речь идет о подготовке дорожной карты для выполнения программы сотрудничества между двумя странами в рамках совместного строительства "экономического пояса Шелкового пути" и "Морского Шелкового пути 21-го века", добавили в министерстве.