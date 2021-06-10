Глава правления "Нафтогаза" сомневается в необходимости IPO всей группы

Проведение первичного публичного предложения (IPO) акций НАК "Нафтогаз Украины" как материнской компании всей группы "Нафтогаза" имеет ряд недостатков и следует рассмотреть альтернативы, считает глава правления НАК Юрий Витренко.

"Не уверен, что IPO конгломерата (а НАК – это конгломерат) лучшая идея", – сказал он в организованном U.S. - Ukraine Business Council в четверг вэбинаре, находясь в поездке в Вашингтон.

По словам Витренко, возможно, IPO отдельно "Укргазвыдобування" будет лучшим вариантом, более понятным для инвестора, тогда как продажа всего "Нафтогаза" будет сопряжена с дисконтом.

Глава правления добавил, что существуют возможные варианты отдельных вертикально-интегрированных нефтяной и газовой компании, компании в теплоснабжении, и тема таких "плавающих" конгломератов дискутируется на уровне наблюдательного совета.

Витренко высказал мнение, что помимо IPO стоит рассматривать и опцию привлечения стратегического инвестора, и в целом стоит отталкиваться от актива в вопросе способа и времени возможной продажи.

Он также указал, что разные активы компании могут иметь разную скорость подготовки к привлечению инвестора.

В любом случае, подчеркнул глава правления НАК "Нафтогаз Украины", принятие решения о готовности к IPO всей компании – это решение исключительно правительства.

Как сообщалось, уволенный в конце апреля этого года Андрей Коболев ставил целью вывод "Нафтогаза" на IPO через несколько лет. Кабинет министров в прошлом году утвердил политику собственности НАК с планом IPO миноритарного пакета.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.