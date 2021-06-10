Экономика

19:34 10.06.2021

Министр энергетики Украины обсудил с дипломатами стран G7 и ЕС приоритеты развития отрасли

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Министр энергетики Украины обсудил с дипломатами стран G7 и ЕС приоритеты развития отрасли

Министр энергетики Украины Герман Галущенко представил руководству дипломатических миссий стран "Большой семерки" (G7) и представительства Европейского союза стратегические приоритеты деятельности ведомства.

Как сообщает пресс-служба Минэнерго в четверг, официальная встреча министра с дипломатами состоялась 10 июня.

Главными задачами Галущенко назвал реорганизацию рынка электроэнергии, реализацию Европейского зеленого курса, интеграцию украинской энергетической системы в европейскую сеть (ENTSO-E), реструктуризацию угольной отрасли как одного из важных инструментов декарбонизации украинской энергетики и другие шаги по усилению энергетической безопасности Украины.

"Участники встречи высоко оценили указанные стратегические направления работы Министерства. Стороны договорились о продолжении плодотворного диалога и дальнейшего сотрудничества", - говорится в сообщении.

В официальной встрече 10 июня приняли участие Николас Геррокс (Великобритания), Лариса Галадза (Канада), Кристина Квин (США), Этьен де Понсен (Франция), Казуя Оцука (Япония) и Матти Маасикас (ЕС).

Теги: #g7 #минэнерго
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