Экономика

18:48 10.06.2021

Рожкова планирует остаться первым замглавы НБУ на ближайшие 4 года

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Рожкова планирует остаться первым замглавы НБУ на ближайшие 4 года

Екатерина Рожкова планирует оставаться на должности первого замглавы Национального банка Украины (НБУ), как минимум, ближайшие четыре года.

"Впереди еще, как минимум, четыре года в НБУ. Я очень благодарна всем с кем работала и работаю за вашу гражданскую и профессиональную позицию, за принципиальность, за преданность делу. Несмотря на то, что иногда бывает сложно, я с оптимизмом смотрю в наше совместное с Нацбанком будущее", – написала она в Facebook в четверг.

Рожкова отметила, что работает в Нацбанке уже шесть лет.

Как сообщалось, 1 июля 2020 года глава НБУ Яков Смолий подал в отставку из-за политического давления. Вместо него 16 июня Верховная Рада назначила экс-главу государственного Укргазбанка Кирилла Шевченко.

Из команды Смолия в составе правления Нацбанка на данный момент остались только Сологуб и Рожкова.

Теги: #рожкова #нбу #планы
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