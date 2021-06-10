Объем выплат ФЛП и наемным сотрудникам помощи по 8 тыс. грн с начала 2021 г. составил 2,7 млрд грн

Выплаты государственной помощи по 8 тыс. грн в связи с введением в Украине жестких карантинных ограничений с начала 2021 года получили 178 тыс. наемных работников и 161,4 тыс. физлиц-предпринимателей, общая сумма выплат составила 2,7 млрд грн, сообщило Министерство экономики.

"На выплату финансовой помощи в размере 8 тыс. грн застрахованным лицам в 2021 году было подано 340,199 тыс. заявок, по которым выплатили 2,7 млрд грн", – указало министерство на сайте в четверг.

По данным Минэкономики, наибольше выплат получили работники в Киеве на общую сумму почти 502 млн грн, а также во Львовской - почти 287 млн грн и Харьковской - 274 млн грн областях.