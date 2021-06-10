Экономика

18:08 10.06.2021

"Укрзализныця" совместно с ж/д оператором Италии работает над пре-ТЭО внедрения высокоскоростного ж/д в Украине

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"Укрзализныця" совместно с ж/д оператором Италии работает над пре-ТЭО внедрения высокоскоростного ж/д в Украине

АО "Укрзализныця" (УЗ) совместно с железнодорожным оператором Италии Ferrovie Dello Stato Italiane S.P.A. (FS) работает над предварительным технико-экономическим обоснованием (ТЭО) внедрения высокоскоростного железнодорожного движения в Украине в рамках ранее подписанного меморандума, сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на и.о. главы правления компании Ивана Юрика.

"Укрзализныця" сейчас находится на стадии масштабной перестройки. Мы хотим избавиться от советского наследия как в юридической плоскости, так и в плоскости подвижного состава и инфраструктуры. И именно поэтому нам нужны инвестиции, чтобы организовать сервисы, привести в порядок активы. Нам нужны инвестиции для обновления локомотивного сегмента, вагонного парка и инфраструктуры", - сказал Юрик в ходе Украинско-итальянского бизнес-форума, который состоялся в рамках официального визита в Украину министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Он подчеркнул, что "Укрзализныця" имеет амбициозную цель - внедрить высокоскоростное железнодорожное движение, и этот вопрос также является одним из приоритетов государства, что закреплено на уровне Национальной транспортной стратегии Украины на период до 2030 года.

"Должен сказать откровенно: сейчас у нас нет технологий для скоростного движения. Максимальная скорость, которую мы можем обеспечить в режиме полной безопасности, - 160 км\ч. Поэтому сейчас мы находимся в переговорах с нашими итальянскими партнерами о возможности запуска такого проекта, детально изучаем материалы и возможности, чтобы внедрить его в Украине", - добавил глава "Укрзализныци".

Он также уточнил, что главная цель - не просто воплотить отдельный какой-то локальный проект, а совместить его с европейской сетью.

"Наша идея в том, чтобы украинский пассажир ощутил себя как европейский, когда можно сесть в поезд в Киеве, Одессе или Львове, а выйти в Варшаве или в другой европейской столице. Как я уже сказал, это очень амбициозно, это требует значительных финансовых вливаний. Сейчас мы только в начале этого путешествия. Сейчас наша задача - сделать ТЭО в партнерстве с нашими европейскими коллегами", - сказал Юрик, добавив, что, по предварительным оценкам, этот проект может стоить $15-16 млрд.

Отмечается, что "Укрзализныця" до конца года надеется получить черновое ТЭО проекта, чтобы делать дальнейшие шаги.

"Уверен, что сотрудничество с широким кругом наших европейских партнеров будет иметь положительные результаты уже в ближайшей перспективе, в частности, позволит перенять опыт реализации подобных проектов и привлечь финансирование на льготных условиях", - резюмировал Юрик.

Теги: #транспорт #италия #укрзализныця
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