"Интергал-Буд" назначил нового директора юридического департамента

Строительная компания "Интергал-Буд" назначила Дениса Домбровского на должность директора юридического департамента.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании, Домбровский имеет 20-летний опыт на руководящих должностях в сфере юридического сопровождения деятельности холдинговых компаний (включая подразделения в странах СНГ и Европы).

Он участвовал в урегулировании бизнес-конфликтов, защищал интересы клиентов в судебных инстанциях Украины, стран СНГ и в международных арбитражах. Имеет опыт в сопровождении M&A сделок. Специализируется на сопровождении сделок по приватизации крупных государственных предприятий как на территории Украины, так и в странах ЕС.

Домбровский выступал в качестве спикера на конференциях по темам: защита товарных знаков и особенности споров по качеству продукции. Был докладчиком в Школе будущих руководителей.

Член ассоциации юристов Украины. На данный момент повышает квалификацию по программе MBA.

Компания "Интергал-Буд" работает на рынке жилой недвижимости с 2003 года. Ее портфель включает 75 реализованных проектов общей площадью более 3 млн кв. м. Компания построила 158 домов (Киев, Киевская область, другие регионы страны). В столице реализовано 10 жилых комплексов: "Парковые Озера", "Отрадный", "Яскравый", "Лукьяновский", "Демеевка", "Комарова, 46", "Лидер", "Саперно-Слободская, 242", "Малахит", "Владимирский" и ЖК "Лебединый" (в партнерстве).

В проектном портфеле компании – более 3,8 млн кв. м. По состоянию на начало 2021 года на стадии строительства — около 1,1 млн кв. м в разных проектах жилья.

Портфель коммерческой недвижимости "Интергал-Буд" на начало 2021 года включает недвижимость общей площадью больше 100 тыс. кв. м, в том числе бизнес-центры М8 и S26.