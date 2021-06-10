Экономика

15:29 10.06.2021

Украина и Италия намерены нарастить уровень торговли - Кулеба

1 мин читать
Украина и Италия намерены нарастить уровень торговли - Кулеба

Украина и Италия хотят нарастить уровень торговли, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Торговля между Украиной и Италией сохраняется, и мы хотим ее еще больше нарастить. Именно потому сегодня мы создаем возможности для украинских и итальянских компаний установить новые деловые связи, подписать новые контракты, обсудить новые перспективные проекты для развития", - сказал Кулеба на открытии украинско-итальянского бизнес-форума в Киеве в четверг.

Министр указал, что в феврале самые крупные национальные перевозчики обеих стран - "Укрзализныця" и Ferrovie dello Stato Italiane - подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы строить высокоскоростную железную дорогу сообщением Одесса – Киев - Львов - граница с ЕС.

"В марте космические агентства наших государств подписали меморандум о сотрудничестве с целью совместного изучения космоса. В апреле состоялся 16-й успешный запуск европейской ракеты Vega c украинским двигателем. Украина и Италия также договорились о поставке дополнительных 10 двигателей для реализации этого проекта", - отметил Кулеба.

По его словам, Итальянское экспортно-кредитное агентство после 6-летнего перерыва возобновило кредитование итальянских предприятий по контрактам с украинскими компаниями.

"И мы не будем на этом останавливаться. Мы будем двигаться вперед, и прямо сегодня будет подписан еще ряд документов", - указал Кулеба.

 

Теги: #италия #торговля #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:35 10.06.2021
Президенты Литвы и Польши примут участие в торжествах к 30-летию независимости Украины и саммите "Крымской платформы"

Президенты Литвы и Польши примут участие в торжествах к 30-летию независимости Украины и саммите "Крымской платформы"

12:55 10.06.2021
Италия ценит европейские стремления Украины - глава МИД

Италия ценит европейские стремления Украины - глава МИД

12:51 10.06.2021
УЕФА требует от Украины убрать "политический" слоган с формы на Евро-2020 - СМИ

УЕФА требует от Украины убрать "политический" слоган с формы на Евро-2020 - СМИ

11:15 10.06.2021
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо впервые прибыл в Украину

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо впервые прибыл в Украину

21:42 09.06.2021
Путин оценил время подлета ракет НАТО до Москвы при вступлении Украины в альянс

Путин оценил время подлета ракет НАТО до Москвы при вступлении Украины в альянс

20:46 09.06.2021
Никаких гарантий невступления Украины в НАТО нет - Путин

Никаких гарантий невступления Украины в НАТО нет - Путин

19:45 09.06.2021
Кравчук в ТКГ призвал освободить из ОРДЛО четверых тяжелобольных украинцев и обеспечить открытие КПВВ

Кравчук в ТКГ призвал освободить из ОРДЛО четверых тяжелобольных украинцев и обеспечить открытие КПВВ

19:01 09.06.2021
Маас: мы договариваемся о встрече глав МИД в "Нормандском формате"

Маас: мы договариваемся о встрече глав МИД в "Нормандском формате"

17:43 09.06.2021
В Украину вернулся весь личный состав украинского национального персонала миссии НАТО в Афганистане

В Украину вернулся весь личный состав украинского национального персонала миссии НАТО в Афганистане

16:07 09.06.2021
WINDROSE расширяет внутренние авиарейсы по Украине и внедряет авиапроездные

WINDROSE расширяет внутренние авиарейсы по Украине и внедряет авиапроездные

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина планирует войти в отопительный сезон с запасами в ПХГ не меньше 17 млрд куб. м

Правительственный макропрогноз предполагает рост среднемесячной зарплаты на 4,4% в 2022г - постановление

Инфляция в Украине в мае выросла до 1,3%, в годовом измерении – до 9,5% - Госстат

Минфин на аукционах предложил новые 5-летние ОВГЗ, суммарный спрос вырос в 2,6 раза

Глава "Нафтогаза" попробует убедить сенаторов США ввести санкции против Nord Stream 2 AG

ПОСЛЕДНЕЕ

"Интергал-Буд" назначил нового директора юридического департамента

Разумков надеется на принятие Радой законопроекта о локализации

Случаи мошенничества на вторичном рынке недвижимости составляют 1,5-2% от общего количества сделок - АСНУ

Запуск проекта по электровозам Alstom создаст более 7 тыс. рабочих мест в Украине в долгосрочной перспективе

Набсовету ПриватБанка удалось конкурентно и профессионально отобрать главу правления, несмотря на внешнее давление – послы G7

Украина планирует войти в отопительный сезон с запасами в ПХГ не меньше 17 млрд куб. м

Профильный комитет объявил повторный конкурс представителя Рады в комиссию по отбору директора БЭБ

Правительственный макропрогноз предполагает рост среднемесячной зарплаты на 4,4% в 2022г - постановление

Правительство пытается убедить международных партнеров возобновить работу номинационного комитета

Верховный суд отказал Ostchem в выполнении решения Стокгольмского арбитража о долге ОПЗ на сумму свыше $300 млн – глава ФГИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА