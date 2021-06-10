Украина и Италия намерены нарастить уровень торговли - Кулеба

Украина и Италия хотят нарастить уровень торговли, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Торговля между Украиной и Италией сохраняется, и мы хотим ее еще больше нарастить. Именно потому сегодня мы создаем возможности для украинских и итальянских компаний установить новые деловые связи, подписать новые контракты, обсудить новые перспективные проекты для развития", - сказал Кулеба на открытии украинско-итальянского бизнес-форума в Киеве в четверг.

Министр указал, что в феврале самые крупные национальные перевозчики обеих стран - "Укрзализныця" и Ferrovie dello Stato Italiane - подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы строить высокоскоростную железную дорогу сообщением Одесса – Киев - Львов - граница с ЕС.

"В марте космические агентства наших государств подписали меморандум о сотрудничестве с целью совместного изучения космоса. В апреле состоялся 16-й успешный запуск европейской ракеты Vega c украинским двигателем. Украина и Италия также договорились о поставке дополнительных 10 двигателей для реализации этого проекта", - отметил Кулеба.

По его словам, Итальянское экспортно-кредитное агентство после 6-летнего перерыва возобновило кредитование итальянских предприятий по контрактам с украинскими компаниями.

"И мы не будем на этом останавливаться. Мы будем двигаться вперед, и прямо сегодня будет подписан еще ряд документов", - указал Кулеба.