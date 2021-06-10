Экономика

14:55 10.06.2021

Разумков надеется на принятие Радой законопроекта о локализации

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Разумков надеется на принятие Радой законопроекта о локализации

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что парламент примет законопроект о локализации (№3739).

"Если мы говорим о законе о локализации. Действительно, он прошел первое чтение, сейчас готовится ко второму. Сегодня идут переговоры и с бизнесом, и с иностранными партнерами, идут переговоры с фракциями - для того, чтобы принять любую законодательную инициативу, надо иметь поддержку в зале. Я знаю, что лоббисты этого законопроекта - комитет по вопросам экономического развития, и я надеюсь, что скоро им все удастся", - сказал Разумков на "Электронмаше" в четверг во Львове после того, как представители производства передали ему 150 тысяч подписей сотрудников завода и других предприятий в поддержку данного законопроекта.

Разумков подчеркнул, что в настоящее время Украина должна прежде всего обращать внимание на развитие национального бизнеса.

"На самом деле сегодня государство должно строить экономический национализм. Сегодня на фоне Covid-19, на фоне тех вызовов, которые стоят перед всеми странами Европы, мы должны концентрировать внимание на своем бизнесе, поскольку это в первую очередь - рабочие места, это налоги и это возможность развивать страну. Covid-19 сегодня вынуждает страны помогать национальному бизнесу", - отметил спикер парламента.

По его словам, необходимо создавать экономические рычаги, чтобы украинский бизнес развивался и становился мощным, что поможет Украине на непростом пути в Европейский Союз.

"Мы много сегодня говорим о вакцинах для здоровья людей, но Covid-19 бьет не только по здоровью, но и очень сильно бьет по экономике (…) Я думаю, что на уровне законодательных актов и на уровне деятельности всей власти, на уровне президента, Кабинета министров, Верховной Рады мы можем вырабатывать экономическую вакцину, которую будем применять к нашей экономике, чтобы она быстро вылечилась и победила все невзгоды (…) и чтобы ее будущее было только светлым", - подытожил Разумков.

Разумков 10-11 июня находится с рабочей поездкой во Львовской области.

Верховная Рада приняла законопроект №3739 о внесении изменений в закон "О публичных закупках" по созданию предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности 21 июля 2020 года.

Теги: #законопроект #локализация #разумков
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