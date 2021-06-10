Случаи мошенничества на вторичном рынке недвижимости составляют 1,5-2% от общего количества сделок - АСНУ

Случаи мошенничества на вторичном рынке недвижимости составляют лишь 1,5-2% от общего количества сделок в 2021 году, сообщил президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита на XXV Международной конференции "Рынок недвижимости: передовая практика" в Киеве в четверг.

При этом эксперт отметил, что мошенничество на рынке недвижимости является постоянным явлением. Минимизировать риски поможет более тщательный выбор объекта недвижимости с привлечением профессионального специалиста.

"Обычно мошенники работают без риелтора. Профессиональный специалист по недвижимости знает, на что именно обратить внимание, почувствует ситуацию на этапе проведения переговоров. Например, АСНУ на специализированных курсах для риелторов уделяет особое внимание работе обнаружению мошеннических схем и их предотвращению", - сказал Пита.

По его прогнозам, к концу 2021 количество случаев мошенничества на вторичном рынке недвижимости вряд ли превысит 1% от общего объема проводимых операций.

"В последние пять лет наблюдается динамика уменьшения количества случаев мошенничества при продаже и сдаче в аренду квартир. За это время количество преступлений уменьшилось минимум на 35-40%. Зато каждый год на 15% увеличивается количество сделок, проведенных именно с привлечением профессиональных риелторов. В ближайшие два-три года данная тенденция сохранится ", - указал Пита.

Вместе с тем эксперт напомнил о связи активизации преступлений на рынке недвижимости с общим экономическим положением в стране. Так, например, во время экономического кризиса 2008 года количество случаев мошенничества по сравнению с 2007 годом выросло на 30%, а в 2014 году после Революции достоинства всплеск преступлений, связанных с недвижимым имуществом, вырос почти на 50% по сравнению с первой половиной 2013 года.

"Любые экономические или политические стрессы всегда увеличивает риск совершения преступлений на рынке недвижимости. Однако там, где "работает" сертифицирован риелтор, процент мошеннических схем будет минимальным ", - уверен глава АСНУ.

Эксперт подчеркнул, что профессиональному риелтору достаточно задать несколько вопросов, чтобы быстро понять, кем на самом деле является "владелец" жилья. К тому же сертифицированные риелторы в специальных группах в мессенджерах быстро обмениваются информацией о подозрительных объектах, сомнительных продавцах и новых мошеннических схемах и т.д.

Наиболее распространенными мошенническими схемами на вторичном рынке недвижимости являются слишком низкая стоимость объекта недвижимости (на 30% ниже среднерыночной и более), соглашение по поддельной доверенности, когда владелец может даже не знать о продаже своей недвижимости и подделка паспортов собственников жилья. Перечень продолжают поддельные судебные решения о признании права собственности на объект недвижимого имущества и торопливость при продаже (стремление избежать более глубоких проверок документов).

"Часто мошенники привлекают в свои схемы подставные лица, проживающие далеко за пределами региона, где находится недвижимость, например из небольших населенных пунктов и сел. Затем такого "продавца" найти крайне трудно ", - привел примеры Пита.

Эксперт подчеркнул, что одним из самых эффективных способов предупреждения совершения преступлений на рынке недвижимости является открытость, всестороннее информирование населения о таких случаях и схемах через СМИ.

По его мнению, уменьшение рисков на рынке недвижимости тесно связано с количеством обращений покупателей, арендаторов к риелторам, с совершенствованием системы регистрации прав на недвижимое имущество, увеличением ответственности за совершение преступлений, а также с уровнем профессиональной подготовки специалистов по недвижимости.

Ассоциация специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) – ведущая профильная общественная организация страны, объединяющая представителей из 25 регионов страны в 32 городах. Создана в 1995 году. Ее членами являются более 2000 профессиональных риелторов, отделения открыты практически во всех областях Украины.