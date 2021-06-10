Профильный комитет объявил повторный конкурс представителя Рады в комиссию по отбору директора БЭБ

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности объявил повторный конкурсный отбор представителя Верховной Рады в конкурсную комиссию по отбору директора Бюро экономической безопасности (БЭБ), сообщает сайт парламента.

Согласно законодательству, кандидатуры в конкурсную комиссию от Верховной Рады избирают из представителей общественных объединений, профессиональных союзов, ассоциаций, организаций работодателей, негосударственных средств массовой информации и которые прошли обсуждение на специальном открытом заседании парламентского комитета, занимающегося вопросами налогообложения или организации и деятельности правоохранительных органов.

Документы для участия в отборе в конкурсную комиссию принимаются до 16:45 25 июня 2021 года.

Закон "О Бюро экономической безопасности Украины" предусматривает конкурсный порядок назначения директора БЭБ. Руководителя БЭБ назначает Кабинет министров по представлению премьер-министра, исходя из предложения комиссии по проведению конкурса.

Ранее Верховная Рада ввела в состав конкурсной комиссии по отбору директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) двух представителей по представлению комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики – представителя Всеукраинской общественной организации "Союз налоговых консультантов" Людмилу Рубаненко и члена Национальной ассоциации адвокатов Украины Галину Шевченко. Однако парламент отклонил кандидатуру представителя общественной организации "Волонтерское движение "Спільна мета" Алексея Ушакова, предложенную комитетом по вопросам правоохранительной деятельности.