Экономика

16:50 09.06.2021

Инфляция в Украине в мае выросла до 1,3%, в годовом измерении – до 9,5% - Госстат

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Инфляция в Украине в мае выросла до 1,3%, в годовом измерении – до 9,5% - Госстат

Рост потребительских цен в Украине по итогам мая 2021 года ускорился в годовом измерении до 9,5% с 8,4% по итогам апреля.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду, в мае инфляция выросла до 1,3% с 0,7% в апреле, в то же время базовая инфляция осталась на уровне 0,7%.

В целом за первых пять месяцев этого года инфляция в Украине составила 6,1%, базовая – 3,9%.

Правительство Украины прогнозирует на этот года инфляцию 8,9%, Нацбанк – 8%. По мнению НБУ, пик инфляционного всплеска на уровне около 9,6% придется на третий квартал 2021 года, а осенью инфляция начнет снижаться. Инфляция вернется в целевой диапазон 5%±1 п. п. в первом полугодии 2022 года, где и будет оставаться в дальнейшем, считает Нацбанк.

Теги: #инфляция
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