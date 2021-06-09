Экономика

10:48 09.06.2021

"Нафтогаз" начал документирование злоупотреблений "Газпрома" доминирующим положением на газовом рынке - Витренко

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"Нафтогаз" начал документирование злоупотреблений "Газпрома" доминирующим положением на газовом рынке - Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" начал документирование злоупотреблений российским "Газпромом" доминирующим положением на газовом рынке, сообщил глава НАК Юрий Витренко.

"Надо было установить новые факты нарушений, подать жалобу в европейский антимонопольный орган и подать в новый арбитраж. Этим мы сейчас занимаемся", - сказал он в эфире телеканала ICTV.

Витренко считает, что идея создания консорциума по управлению ГТС Украины предметно не заинтересует ее потенциальных участников, пока "Газпром" блокирует возможность доступа к покупке российского или среднеазиатского газа для его транзита через территорию Украины.

"Мы делали европейские правила для того, чтобы по европейским правилам работать с "Газпромом". А это означает, что другие компании могли бы получить доступ к транзитным мощностям украинской ГТС", - напомнил глава НАК.

Как сообщалось, новоназначенный глава "Нафтогаза" Юрий Витренко неоднократно отмечал, что компания недостаточно использовала свои юридические возможности давления на "Газпром" через антимонопольный орган ЕС для переноса точек продажи российского газа европейским компаниям на границу Украина-РФ.

Витренко также считает необходимым давить на Россию для разблокирования экспорта среднеазиатского газа в Европу и предоставления такой возможности экспорта независимым российским добытчикам.

Теги: #нафтогаз #витренко #газпром
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