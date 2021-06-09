МХП открыл "Мясомаркет" во Львове

Агрохолдинг МХП, крупнейший производитель курятины в Украине, открыл в начале июня магазин формата "Мясомаркет" во Львове, который стал 70-м в франчайзинговой сети компании, сообщила ее пресс-служба в Facebook.

Согласно сообщению, за апрель-май 2021 года в разных областях Украины начали работу 10 гастрономических бутиков МХП, а до конца года планируется открытие еще 150 торговых точек.

Согласно данным компании, сеть "Мясомаркетов" покрывает все регионы Украины, кроме Черновицкой, Тернопольской и Житомирской областей. Больше всего магазинов сети работает в Сумской области – семь торговых точек; по шесть - в Одесской, Волынской, Кировоградской и Херсонской; по пять - в Киевской, Закарпатской и Донецкой.

Компания уточнила, что открытие "Мясомаркетов" - это практические шаги для реализации стратегии преобразования МХП с сырьевой компании в кулинарную.

Как сообщалось, первый гастрономический бутик "Мясомаркет" компания запустила 19 сентября в Киеве, на тот момент МХП планировал открыть в Киеве и Киевской области еще 350 торговых точек за пять лет.

МХП сообщил в марте 2021 года, что планирует открыть по Украине 2 тыс. "Мясомаркетов" до конца 2023 года, прежде всего за счет модернизации франчайзинговой сети магазинов "Нашей Рябы". Сеть развивается по франчайзинговой модели, инвестиции в открытие одного "Мясомаркета" агрохолдинг оценивает в $50–120 тыс. со сроком окупаемости в 3-4 года.

МХП развивает по франчайзингу такие форматы, как "Мясомаркет", традиционные магазины "Наша Ряба", гастростудии "Секреты Шефа" и точки продажи шаурмы. Наряду с этим, магазины-сэндвичные "Хо прекусить?" (ТМ "Бащинский") – это формат, который агрохолдинг развивает самостоятельно.

"МХП" - крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок "МХП" поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.