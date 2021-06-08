Экономика

20:23 08.06.2021

Минэнерго Украины заключило с МИД Норвегии меморандум о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности

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Минэнерго Украины заключило с МИД Норвегии меморандум о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал Меморандум с Министерством иностранных дел Норвегии о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности, сообщила пресс-служба украинского министерства во вторник вечером.

Согласно сообщению, Галущенко подписал меморандум с украинской стороны в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным послом Королевства Норвегии в Украине Эриком Сведалом.

Меморандум предполагает создание двусторонней рабочей группы по вопросам ядерной защищенности, ядерной безопасности и аварийной готовности.

"Рабочая группа будет создана для обсуждения приоритетов и разработки стратегий, а также для обеспечения эффективного внедрения проектов", – говорится в сообщении

Минэнерго также отметило, что в ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере энергетики, в частности, офшорной ветроэнергетики, а также геологической разведки, в том числе сейсморазведывательных работ в Черном море. Одним из обсуждавшихся вопросов также было урегулирование ситуации с расчетами по зеленым тарифам.

"Рассматриваются разные механизмы (погашения долгов перед ВИЭ-генерацией – ИФ), в частности, "зеленые" облигации. Еще одно наше задание – не допустить накопления долгов в будущем. Мы открыты к диалогу с инвесторами", – указал Галущенко, которого цитирует пресс-служба.

Помимо этого, министр энергетики отметил, что для Украины важен опыт норвежских компаний и консультативная поддержка со стороны Норвегии для реализации водородных проектов в Украине.

Как сообщалось, согласно отчету за первый квартал текущего года. норвежская группа Scatec, имеющая ряд объектов возобновляемой энергетики в Украине, заявила о дефолте по ряду условий их кредитования из-за действия украинских властей и "Гарантированного покупателя" ("ГарПок").

Вместе с тем в начале июня к сети была подключена СЭС ООО "Чистая Энергия-2011" (Scatec Ukraine) мощностью 25 МВт в Каменке (Черкасская обл.). Этим летом также планируются к запуску еще две СЭС: в с. Прогресовка (Николаевская обл.) мощностью 148 МВт и первая очередь станции в Чигирине (Черкасская обл.) мощностью 40 МВт.

Ранее компания запустила СЭС мощностью 54 МВт вблизи Богуслава (Киевская обл.).

Всего на конец первого квартала в Украине ей на 73% принадлежат работающие СЭС на 133 МВт.

Расчетов ГП "Гарантированный покупатель" перед ВИЭ-генерацией за 2020 год остаются на уровне 66%, также накапливаются долги в 2021 году.

Теги: #электроэнергия #энергетика
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