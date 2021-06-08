Экономика

20:10 08.06.2021

Минфин на аукционах предложил новые 5-летние ОВГЗ, суммарный спрос вырос в 2,6 раза

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Минфин на аукционах предложил новые 5-летние ОВГЗ, суммарный спрос вырос в 2,6 раза

Основным результатом первичных аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник стал рост спроса в 2,6 раза – до 15,93 млрд грн, в том числе за счет предложения нового выпуска 5-летних облигаций.

Как сообщил Минфин на своем сайте, ставки размещения остались прежними: 6 мес. – 9%, 14 мес. – 11,2%, 18 мес. – 11,3%, 2-летних – 12,05% и 3-летних – 12,3% годовых и все поданные на их покупку заявки были удовлетворены.

Предложение 5-летних облигаций было ограничено 2 млрд грн, а спрос на них превысил 4 млрд грн. Это позволило Минфину установить ставку отсечения на уровне 12,59%, а благодаря наличию заявок по ставкам до 12,47% средневзвешенная доходность составила 12,52%. Одновременно продавец отклонил 8 из 35 заявок, в которых ставки доходили до 12,69% годовых.

Объем привлеченных средств составил 14,2 млрд грн, тогда как в две предыдущие недели Минфин привлекал по 6 млрд грн. Наибольшие продажи пришлись на 2-летние бумаги – 4,39 млрд грн, тогда как 14-мес. было продано на 3,4 млрд грн, 3-летних – на 2,56 млрд грн, 18-мес. – на 1,69 млрд грн и 6-мес. – на 0,11 млрд грн.

В целом средневзвешенная ставка на этих аукционах выросла до 11,82% с 11,28% неделю назад при увеличении средневзвешенного срока до 28 мес. с 19 мес.

Помимо того Минфин, как и неделю назад, разместил 13-мес. долларовые ОВГЗ по прежней ставке 3,7%, однако объем продаж сократился в 1,9 раз – до $182,2 млн. Суммарно за две недели было привлечено $540,8 млн, тогда как 3 июня выплаты по ранее выпущенным облигациям составили $806,2 млн.

Старший финансовый аналитик инвестгруппы ICU Тарас Котович в своем телеграмм-канале оценил объем покупки ОВГЗ на прошедших аукционах со стороны нерезидентов в 3-4 млрд грн, что, по его мнению, усилило курс гривни во вторник до 27,11 грн/$1 и может повысить его еще и в среду.

Теги: #итоги #овгз #минфин
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