Экономика

19:01 08.06.2021

Минагрополитики пролоббирует повышение господдержки агросектора до 1% ВВП – министр Лещенко

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Минагрополитики пролоббирует повышение господдержки агросектора до 1% ВВП – министр Лещенко

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины будет лоббировать повышение господдержки агросектора до 1% валового внутреннего продукта Украины, сообщается на сайте ведомства.

"Я считаю, что 4,5 млрд грн - это не тот уровень государственной поддержки, которого заслуживает аграрная страна. Агропромышленность формирует в государстве 50% валютной выручки и 20% ВВП, поэтому мы будем лоббировать вопрос об увеличении государственной поддержки агросектора в размере не менее 1% ВВП страны", - сообщил глава ведомства Роман Лещенко на агрополитическом форуме в Киеве во вторник.

Он уточнил, что одна из самых острых тем запуска рынка земли – возврат выведенных из госсобственности в частное пользование земельных участков.

"Определяющим стоит вопрос легитимизации земель, которые были оформлены различными способами: через квазидоговоры, мены и дарения, наследственные договоры и эмфитевзис. Необходимо наладить в правовом поле взаимоотношения между лицом, отчуждающим свое имущественное право на землю новому владельцу. И, чтобы новый владелец смог привести в соответствие это право и получить документ о владении землей. Вот это будет ключевым вопросом в регулировании", - отметил Лещенко.

Согласно данным Госстата, ВВП Украины в 2020 году составил 4,19 трлн грн, что на 4% меньше, чем в 2019 году.

Теги: #господдержка #минагрополитики
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