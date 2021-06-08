"Киевтеплоэнерго" оспаривает в судах практику начисления ему платы за несуществующие услуги по передаче э/э

Киев. 8 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА ‒ КП "Киевтеплоэнерго" оспаривает в Верховном суде и других судах практику начисления ему со стороны ЧАО "НЭК "Укрэнерго" платы за услуги по передаче электроэнергии магистральными сетями, которые фактически не предоставляются, сообщило предприятие во вторник.

"КП "Киевтеплоэнерго" обратилось в суд за защитой интересов территориальной громады. Продолжаются судебные разбирательства (дела № 910/6137/21, № 910/6578/21, № 910/8763/21), одно дело (№ 910/16783/19) находится уже в Верховном суде. "Киевтеплоэнерго" настаивает на устранении дискриминационной законодательной коллизии", − заявили в КП.

Как проинформировали в компании, с начала внедрения в Украине в 2019 году рынка электроэнергии "Укрэнерго" начисляет "Киевтеплоэнерго" десятки миллионов гривень ежемесячно за фактически не предоставленные услуги по передаче электроэнергии магистральными сетями.

"Дело в том, что действующим законодательством не урегулированы взаимоотношения между субъектами рынка электроэнергии в случае, когда производитель использует собственную электроэнергию на свои нужды, то есть не является ни поставщиком, ни покупателем - как в случае с "Киевтеплоэнерго", − пояснили в КП.

Вследствие этой законодательной коллизии возникла ситуация, когда электроэнергия предприятия к магистральным сетям "Укрэнерго" не попадает, а начисления за ее транспортировку осуществляются в полном объеме, подчеркивают в "Киевтеплоэнерго".

"Таким образом, "Киевтеплоэнерго" добросовестно выполняет свои обязательства перед "Укрэнерго", а "Укрэнерго", своевременно получая средства, не выполняет свои встречные обязательства перед "Киевтеплоэнерго" и выставляет счета за непредоставленные услуги", − констатируют в КП.

По его данным, таким образом на 1 июня долг "Укрэнерго" перед "Киевтеплоэнерго" достиг 1 млрд грн за электроэнергию, что по стоимости сопоставимо с объемом финансирования двух годовых программ КП по замене изношенных труб.

В то же время, как отмечается, частные компании-экспортеры законодательно освобождены от уплаты стоимости транспортировки электроэнергии магистральными сетями на экспорт.

КП "Киевтеплоэнерго" производит электроэнергию на двух теплоэлектроцентралях Киева ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые обеспечивают теплом 48% потребителей столицы и электроэнергией − почти 60%. Часть электроэнергии собственного производства предприятие использует для питания объектов тепловой инфраструктуры в Киеве. При этом электроэнергия транспортируется городскими распределительными сетями, а магистральные сети НЭК "Укрэнерго" вообще не используются.