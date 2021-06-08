Строительство Южного обхода г.Днепр планируется завершить ко Дню независимости – Кубраков

Строительство южного обхода города Днепр планируется завершить ко Дню независимости Украины, заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Ко Дню независимости Украины планируется завершить строительство Южного обхода города Днепра. Протяженность дороги составляет 7,1 км, стоимость строительства – 1,68 млрд. грн", - рассказал Кубраков президенту во время его ознакомления с завершением строительных работ на автодорогах в ходе рабочей поездки в Днепропетровскую область.

Также в этом году начнется строительство северного обхода города Днепр.

Как сообщает пресс-служба президента, глава государства осмотрел завершение строительных работ на автодороге государственного значения Н-11 "Днепр – Николаев" от Кривого Рога до пгт Кринички, реконструкция которой осуществляется в рамках программы "Большое строительство".

Общая стоимость ремонта дороги составляет 2,2 млрд грн. Ввод в эксплуатацию восстановленных участков запланирован до конца этого месяца.

Также Зеленский ознакомился с ремонтом участка автодороги государственного значения М-04 Знаменка - Луганск - Изварино. Общая стоимость работ – 2,3 млрд грн., их завершение запланировано на июнь текущего года. На этой дороге будет установлена система мониторинга состояния дорог и условий движения (WIM).

Кроме того, в области завершается ремонт участка дороги Н-31 Днепр - Кобеляки - Решетиловка и предусмотрено восстановление участков дороги М-30 Стрый - Изварино.

Всего в рамках программы "Большое строительство" в этом году в Днепропетровской области планируют отремонтировать 387 км автодорог.

В ответ на вопрос президента о загруженности дорог в Днепропетровской области глава ОГА Валентин Резниченко отметил, что трафик на дорогах достаточно плотный.

"Мы строим крутые дороги. Должны продолжать, ведь люди ждут новых и качественных дорог", - подчеркнул Зеленский.