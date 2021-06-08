Экономика

15:18 08.06.2021

Реконструкция ряда спортивных объектов в Кривом Роге завершится в течение 2022-2023 годов – пресс-служба президента

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Реконструкция ряда спортивных объектов в Кривом Роге завершится в течение 2022-2023 годов – пресс-служба президента

Завершение реконструкции стадиона "Металлург" в Кривом Роге в рамках национальной программы "Большое строительсво" запланировано к осени 2022 года, сообщает пресс-служба президента.

Как сообщается, работы по реконструкции стадиона начались в январе 2021 года. Согласно проекту, планируется отремонтировать трибуны спортивной арены, рассчитанные на 19,4 тыс. зрителей. В частности, будут заменены сиденья и ограждения между секторами, возведено новое здание для спортивных помещений и организована рабочая зона для представителей СМИ.

На стадионе установят систему турникетов, внутреннее и наружное видеонаблюдение, а также новое электронное табло с системой управления. Кроме того, планируется реконструировать игровое поле и заменить освещение. Будет проведено благоустройство территории, включая реконструкцию проездов и пешеходных зон, устройство парковочных мест, наружного освещения, ограждения территории и озеленение.

Как рассказал главе государства председатель Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко, сейчас на стадионе уже обустраивают газон.

"На базе стадиона будут действовать секции и клубы по футболу, боксу, каратэ, легкой и тяжелой атлетике, велоспорту, греко-римской борьбе, скалолазанию, хоккею, а также морской клуб. Планируется работа ДЮСШ, где смогут заниматься до 2 тыс. детей", - сказал он.

Также продолжается реконструкция стадиона "Спартак" площадью 1700 кв. м., где базируется детско-юношеская спортивная школа ФК "Кривбасс". В рамках реконструкции запланирован ремонт трибун, на которых смогут разместиться более 7 тыс. зрителей. Завершение работ на объекте запланировано на ноябрь этого года.

Кроме того, в Кривом Роге планируют построить новый бассейн площадью 3 тыс. кв. м. Он будет иметь шесть дорожек глубиной до двух метров, залы для тренировок и отдыха. Ориентировочная стоимость проекта - 250 млн. грн. Открытие запланировано на май 2023 года.

"Очень хорошо, что эти проекты реализуются. Должны сделать спорт доступным для граждан", - сказал глава государства во время ознакомления с ходом реконструкции спортивных объектов.

Также ко Дню Государственного флага в центре Кривого Рога будет открыта площадка, на которой установят мачту с флагом Украины и проведено благоустройство территории вокруг объекта.

Кроме того, в рамках "Большого строительства" в городе хотят реконструировать существующую линию скоростного трамвая и построить новую. Общая стоимость этого проекта – 4 мл. 800 тыс. грн. Его планируют завершить в 2023 году.

По словам президента, "в отдаленные районы города необходимо строить новые трамвайные линии, которые будет обслуживать современный подвижной состав".

"Люди 2 часа едут автобусами и маршрутками. Поэтому в эти места надо провести линии. Это принципиально", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщается, всего в Днепропетровской области в рамках программы "Большое строительство" запланировано строительство или реконструкция 49 объектов: 6 спортивных сооружений и 2 бассейнов, 5 школ, 4 детских садов, 16 амбулаторий, 13 приемных отделений, 2 больницы и центры предоставления административных услуг.

Также предусмотрен капитальный ремонт 90,5 км дорог местного значения.

Теги: #большое_строительство #кривой_рог #спорт
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