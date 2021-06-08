На Прикарпатье произошла разгерметизация на участке газопровода "Угерско-Ивано-Франковск-Черновцы"

На одном из участков газопровода-отвода "Угерско-Ивано-Франковск-Черновцы" вблизи с.Клузив на Прикарпатье произошла разгерметизация без возгорания, сообщает пресс-служба оператора газотранспортной системы Украины во вторник.

"Пострадавших в результате инцидента нет. Угрозы прекращения газоснабжения в близлежащих населенных пунктах нет, этот инцидент также не влияет на транзит газа в ЕС", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что сейчас поврежденный участок газопровода полностью локализирован, на месте инцидента работает ремонтная бригада. Опасность для населенных пунктов вблизи отсутствует.

"Детали инцидента и его причины устанавливаются и будут сообщены в ближайшее время", - резюмируют в пресс-службе ОГТСУ.

Как сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 13:45 наблюдается уменьшение давления утечки газа. Жертв и пострадавших нет.

"Подразделениями ГСЧС проведена эвакуация двух жителей с территории дачного массива, проводится оповещение населения… Проведено оцепления места разгерметизации. Аварийной бригадой РЭС проведено обесточивание с.Клузив", - говорится в сообщении.

Спасатели уточняют, что по информации очевидцев на поврежденном участке произошел хлопок части газопровода в месте перехода с земли на поверхность без последующего горения. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники Нацполиции.