Экономика

13:27 08.06.2021

Украина планирует создать Нацбиржу торговли капиталом и товарами за 3 года с поддержкой ЕБРР и USAID

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Украина планирует создать Нацбиржу торговли капиталом и товарами за 3 года с поддержкой ЕБРР и USAID

Украина планирует создать Национальную биржу торговли капиталом и товарами за три года с поддержкой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Американской торговой палаты в Украине (AmCham) и USAID, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заключенного с указанными сторонами меморандума о взаимопонимании в сфере национальной биржевой торговли капиталом и организованных товарных рынков.

"Согласно с договоренностями, в ближайшие три года в Украине планируется создать интегрированный центр рынков капитала и товарных рынков - Национальную биржу по торговле капиталом и товарами (NEXT)", – указал премьер в Телеграмме во вторник.

Он отметил, что меморандум является "новой страницей в экономической истории" Украины.

"Украинцы получат новые возможности в виде финансовых инструментов для сбережения и инвестирования. Бизнес получит долгосрочный и более дешевый ресурс для развития собственных предприятий. Государство получит увеличение инвестиций, новые рабочие места, экономическое развитие", – добавил Шмыгаль.

"Сейчас мы говорим о договоренности относительно создания основы для дальнейшего сотрудничества всех заинтересованных сторон процесса и дальнейшей разработки форм и сути универсального хаба, адаптированного к украинским рыночным реалиям", - процитировал слова главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслана Магомедова сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко в своем Телеграм-канале.

По словам Бойко, в будущем такой проект может предоставить участникам рынка возможность осуществлять хеджирование своих рисков путем торговли деривативами и принесет огромную пользу украинским и международным производителям и трейдерам.

Теги: #шмыгаль #биржа #торговля #меморандум
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