"Нова Пошта Глобал" начинает сотрудничество с торговым агентством Western Bid

"Нова Пошта Глобал", входящая в группу компаний "Нова Пошта", начала сотрудничество с торговым агентством Western Bid, сообщила пресс-служба компании во вторник.

В пресс-релизе "Нова Пошта Глобал" указано, что благодаря данному сотрудничеству, предприниматели, которые продают свои товары на международных маркетплейсах (таких как Amazon, EBAY, Etsy и другие – ИФ) получат выгодные тарифы на доставку в более чем 200 стран и территорий мира.

"В современном глобальном мире не существует ограничений для интернет-торговли, и украинскому бизнесу также крайне важно осваивать новые рынки. Наш опыт работы с бизнес-клиентами свидетельствует о большой заинтересованности в этом направлении, поэтому мы с Western Bid объединили наши возможности, чтобы предложить им еще больше преимуществ", - цитирует заместителя директора по разработке продуктов и маркетинга "Новой Пошты Глобал" Ольгу Володину пресс-служба компании.

"Нова Пошта Глобал" с 2015 года предоставляет услуги международной экспресс-доставки, входит в группу компаний "Нова Пошта". За 2020 год было доставлено 7 млн международных посылок, что более чем вдвое превышает объемы 2019 года.