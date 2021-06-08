Со стартом "Большого Строительства" экономия на дорожных тендерах увеличилась до 8% - Кирилл Тимошенко

"Со стартом программы президента Владимира Зеленского "Большое Строительство" экономия на дорожных тендерах увеличилась. Если в 2019 году экономия на тендерах в ходе торгов на Prozorro была 4-5%, то в 2020-м - уже 8%", - сообщил заместитель руководителя Офиса президента, координатор "Большого Строительства" Кирилл Тимошенко в интервью изданию " Факт ы".

"Поэтому любые претензии по поводу того, что на тендеры тратится больше, просто из области фантастики", - заявил Тимошенко.

Кроме того, он отметил необоснованность обвинений в создании так называемого "картеля" дорожных компаний.

"В любой европейской стране общенациональные дороги строят две-три компании, не больше. У нас сейчас открытый рынок, участники тендеров реально торгуются. А государство за счет этого выигрывает, так как снижается стоимость тендеров", - рассказал он.

По словам Тимошенко, в прошлом году всего 20 компаний получили более миллиарда гривен и около 70 компаний - менее миллиарда.

"Реально в Украине около 10 компаний, где наличие достаточного количества современной техники, специалистов и т.д. позволяет выполнять большие объемы работ. Они участвуют во многих областных тендерах. Эти компании вкладывали серьезные средства в свое развитие, поэтому могут сделать больше, чем другие претенденты", - сказал заместитель руководителя ОП.