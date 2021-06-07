Экономика

19:05 07.06.2021

Земледелие на юге Украины с каждым годом становится все более рискованным – министр Лещенко

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Земледелие на юге Украины с каждым годом становится все более рискованным – министр Лещенко

Две трети территории Украины фактически расположены в зоне рискованного земледелия, 6 млн га земель сельхозназначения требуют консервации, данный процесс особенно заметен на юге страны, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко на форуме "Украина 30. Экология" в понедельник.

"Или мы переоснащаемся и отвечаем современным вызовам экологических угроз, или сельское хозяйство Украины будет терять свои лидерские позиции. Сегодня 2/3 нашей территории фактически расположены в зоне рискованного земледелия. Критическими в последние годы для нас являются июль и август. В прошлом году в некоторых областях в течение четырех календарных месяцев вообще не было осадков", - отметил он.

Министр уточнил, что реакцией на климатические изменения должно стать точное и бережное земледелие для повышения урожайности и оптимизации использования ресурсов; консервация и вывод из обращения деградировавших земель для их восстановления; восстановление оросительных систем для рационального использования запасов влаги в почве.

Лещенко отметил, что аграриям следует отходить от классической технологии вспашки и переходить на технологии Mini-Till и Strip-Till.

"Это энергосберегающие технологии, которые предусматривают минимальное прохождение по полю, сосредоточение биоты в почве, сохранение остатков на полях, а также уменьшение расхода топлива и химических препаратов на 30%. Аграрии, не перестраивающиеся под современные технологии обработки, становятся неконкурентными", - отметил министр.

По его данным, более 6 млн га земель сельскохозяйственного назначения требуют консервации, и отсутствие рабочего механизма консервации может привести к потере большого количество плодородных земель.

"В нашем законопроекте №2194 он прописан, и в ближайшие три месяца Кабинет министров Украины примет соответствующее постановление. Будет происходить консервация земли на основе анализа почв, спутникового мониторинга. Вся информация будет отображаться в нашем геопортале открытых данных", - уточнил Лещенко.

Strip-Till - технология обработки почвы на глубину до 15 см с одновременным посевом исключительно в зоне ряда, при этом междурядья вместе со стерней и мульчей из измельченных остатков растения-предшественника остаются нетронутыми.

Технология Mini-Till предусматривает измельчение растительных остатков комбайнами одновременно с уборкой урожая; лущение стерни сразу после уборки предшественника на глубину 6-8 см; осеннюю обработку дисковыми боронами на глубину 15-18 см; и глубокое рыхление почвы на глубину 35-40 см раз в три года.

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