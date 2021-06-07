Экономика

18:52 07.06.2021

Минэкологии работает над созданием Украинского климатического фонда – замминистра

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Минэкологии работает над созданием Украинского климатического фонда – замминистра

Министерство экологии и природных ресурсов работает над концепцией создания Украинского климатического фонда, сообщила замминистра Ирина Ставчук.

"Его идея в том, что создать государственное финансовое агентство, которое будет аккумулировать средства (от уплаты экологических налогов – ЭР) и направлять их на реализацию программ декарбонизации", – сказала Ставчук во время пресс-конференции на всеукраинском форуме "Украина 30. Экология".

По ее словам, одним из инструментов работы Фонда может быть покрытие кредитов для частных предпринимателей и коммунальных предприятий.

"Если это частные предприятия или городская инфраструктура, то может быть покрытие кредитов, чего ждут и предприниматели, и местные власти, поскольку это удешевит кредиты", – отметила замминистра.

По ее словам, планируется, что Фонд также будет реализовать, в частности, программы в сфере сохранения биоразнообразия, водных ресурсов, управления отходами, для чего также будут разработаны механизмы поддержки.

"Такая отдельная институция сможет готовить программы и инструменты поддержки, которые больше всего подходят под эти программы", – уточнила Ставчук.

Вместе с тем она отметила низкий уровень выделяемых из бюджета средств на экологические мероприятия.

"45% эконалогов и налог на выбросы СО2 идут в общий фонд госбюджета, а затем по запросу Минэкологии выделяются на различные программы. Но за последние два года этих денег выделялось катастрофически мало", – указала Ставчук, добавив, что это связано со структурными преобразованиями министерства, а также с пандемией.

Как сообщалось, ранее глава Минэкологии Роман Абрамовский отмечал, что Украинский климатический фонд мог бы стать одним из источников финансирования реализации целей Второго национально определяемого взноса Украины в Парижское соглашение (НОВ2).

Теги: #климат #фонд #минэкологии
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