Банки за неделю выдали 592 займа по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на 1,9 млрд грн

Уполномоченные банки выдали за минувшую неделю 592 займа по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на 1,9 млрд грн, а в целом со старта программы количество займов превысило 17,6 тыс. на общую сумму 45,9 млрд грн.

Как сообщило Министерство экономики на сайте в понедельник, 1,3 млрд грн от общей суммы заключенных на минувшей неделе договоров составляют кредиты на пополнение оборотных средств под 0%, 480 млн грн - займы на рефинансирование выданных ранее кредитов, а сумма инвестиционных кредитов составила 194 млн грн.

В свою очередь Министерство финансов отметило, что из 31 банка, принимающего участие в программе, лидерами по выдаче кредитов являются ПриватБанк (5,8 тыс. договоров на 4,2 млрд грн), Ощадбанк (почти 2,4 тыс. договоров на 4,5 млрд грн) и Райффайзен Банк Аваль (1,9 тыс. кредитов на 8,7 млрд грн).