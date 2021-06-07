Всемирный банк предоставит $100 млн дополнительного финансирования Укрэксимбанку для поддержки экспортных предприятий

Всемирный банк предоставит $100 млн дополнительного финансирования государственному Укрэксимбанку (Киев) в рамках проекта "Доступ к долгосрочному финансированию" для поддержки малых и средних экспортных предприятий Украины, сообщил глава правления украинского банка Евгений Мецгер.

"Соглашение о дополнительном финансировании в рамках проекта "Доступ к долгосрочному финансированию" для украинских предпринимателей, пострадавших от последствий пандемии COVID-19 на $100 млн от Всемирного банка - done", – написал он в Facebook в понедельник.

Глава правления Укрэксимбанка призвал к сотрудничеству украинский бизнес, который заинтересован в получении суб-кредитов с длительным сроком погашения.

Укрэксимбанк создан в 1992 году, единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал 3-е место (237,061 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.