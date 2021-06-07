Предлагаемое значительное расширение понятия контрабанды негативно отразится на бизнесе - КТПП

Предлагаемое законопроектом о криминализации товарной контрабанды и контрабанды подакцизных товаров (№5420) существенное расширение пределов понятия уголовной контрабанды, в том числе очень низкий порог стоимости предмета контрабанды, необходимого для наступления уголовной ответственности, негативно отразится на бизнесе.

Об этом говорится в резолюции открытого заседания комитета по безопасности ведения бизнеса Киевской торгово-промышленной палаты (КТПП).

Как отмечалось в ходе заседания комитета, еще в 2019 году, по инициативе резидента Украины Владимира Зеленского, были значительно увеличены границы уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей, в том числе и таможенных до 3,4 млн грн. Учитывая это, низкие границы уголовной ответственности за контрабанду, которые предлагаются внести в ст.ст. 201-2, 201-3 УК Украины законопроектом № 5420, стало неожиданностью.

"Относясь с уважением к инициативе президента Украины в борьбе с товарной контрабандой, бизнес выражает опасение, что предусмотренные в предлагаемом законопроекте некоторые нормы негативно отразятся на его деятельности. Мы все понимаем, что открытие уголовного производства, если этот инструмент находится в недобросовестных руках, является возможностью неправомерного, а очень часто и коррупционного давления на бизнес. Поэтому, снижение порога наступления уголовной ответственности за контрабанду товаров с 3,4 млн грн. до 113,5 тыс. грн. стоимости товаров, которые перемещаются через таможенную границу Украины, сильно ударит по бизнесу. Этого нельзя допустить", - отметил в ходе заседания комитета его глава Иосиф Бучинский.

По словам экс-главы Государственной таможенной службы Украины Анатолия Макаренко, если за законопроект проголосуют в таком виде и он станет законом, то у большинства законопослушных экспортеров и импортеров возникнут колоссальные проблемы.

"В соответствии с этим законопроектом любую товарную поставку на сумму 113,5 тыс. грн, при наличии косвенных признаков, можно будет назвать преступной. Например, декларант допустил неумышленную ошибку в коде товара при заполнении декларации. Если раньше это корректировалось таможенным органом, который по своей сути и является органом, проверяющим документы и указывающим на неточности, то сейчас при изменении кода товара декларант де-факто будет подпадать под уголовную ответственность. Мы даем правоохранительным органам такие инструменты, которые завтра могут превратить нормальную работу таможни в беспредел", - поясняет он.

При этом Макаренко подчеркнул, что для борьбы с контрабандой прежде всего нужно укреплять саму таможенную систему, а не создавать более десятка органов, которые декларируют эту борьбу.

Согласно резолюции, принятой комитетом, с целью недопущения правовой неопределенности также необходимо отказаться от закрепленного в законопроекте определения контрабанды, оставив доктринально признанные формулировки контрабанды как "перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля товаров". Ведь предлагаемая широкая редакция позволяет более широкое толкование и может выступать ключом к произволу. Как минимум открывает возможность массовой "прослушки" субъектов ВЕД.

Кроме того, по мнению членов комитета, также надо исключить из указанного законопроекта в целом статью 201-4 ("недобросовестное декларирование"), поскольку указанная в предложенной редакции она является абсолютно неприемлемой в правовом государстве. Существование указанной статьи позволяет возбудить уголовное дело по каждой экспортной или импортной операции со всеми вытекающими последствиями. Кроме того, по сути вышеуказанная статья вводит презумпцию виновности декларанта. Ведь именно ему придется доказывать перед правоохранительным органом такую широкую в толковании "добросовестность" своих действий. Хотя такой подход прямо противоречит принципам, заложенным в Таможенном кодексе.

Члены комитета также отметили удивительный унисон законопроекта №5420 с другим законопроектом №3959-1, который, должен устранить функции дублирования другими правоохранительными органами полномочий и передать расследования всех экономических уголовных дел новому органу Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ).

По словам Бучинского, "положения законопроекта №3959-1 не содержат ограничений расследования другими правоохранительными органами уголовных производств по уголовным правонарушениям, подследственным Бюро экономической безопасности". Также, этот законопроект не содержит норм, которые обязывали бы прокуроров в случае открытия уголовных производств, которые относятся к компетенции БЭБ, определять сроки передачи таких производств для дальнейшего расследования органам Бюро.

Кроме этого, по мнению членов комитета, данным законопроектом необходимо ограничить право детективов БЭБ поручать проведение следственных и оперативных мероприятий оперативным сотрудникам других правоохранительных органов, что также будет способствовать недопустимости вмешательства и давлению на бизнес со стороны других правоохранительных органов. В связи с этим резолюцией, принятой комитетом, были предложены изменения в указанные выше статьи 41, 216 Уголовного процессуального кодекса Украины.