Экономика

12:40 07.06.2021

Продажу земли иностранцам легче разрешить через парламент, а не через референдум - мнение

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Продажу земли иностранцам легче разрешить через парламент, а не через референдум - мнение

Бизнесу намного легче открыть продажу земли иностранцам через соответствующее решение парламента, сообщила глава ad hoc комитета по рынку земель Европейской бизнес-ассоциации Ольга Балицкая на конференции Grain Ukraine в Одессе, оценивая перспективу проведения всеукраинского референдума о допуске иностранных компаний на украинский рынок земли.

"Давайте я буду абсолютно искренней – нам намного легче повлиять на 226 депутатов всеми возможными способами и средствами, чтобы внести изменения и открыть рынок земли для юридических лиц с иностранным элементом", - заявила она.

При этом Балицкая подчеркнула, что шансы на проведение референдума нулевые.

Эксперт пояснила, что референдум о допуске иностранных компаний на украинский рынок земли не может быть оглашен согласно Конституции, которая прямо запрещает продажу земли иностранцам. При этом такой референдум не может быть оглашен ни президентом, ни Верховной Радой. Для его проведения необходимо собрать 3 млн подписей граждан Украины в 2/3 областей страны, выразивших согласие на продажу земли иностранным юрлицам, и на данный момент его проведение невозможно.

Она уточнила, что украинские агрокомпании также будут выходить на рынок земли, но уже не как юрлица, а как физлица, через которых они будут покупать землю.

Как сообщалось, директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в мае 2021 года оценил количество украинцев, поддерживающих референдум против распродажи сельскохозяйственной земли, в 77%, а 75% намерены принять участие в нем.

По его словам, украинцев особенно пугает намерение разрешить куплю украинской земли иностранным гражданам и компаниям: против этого выступают 79% опрошенных.

Теги: #земля #иностранцы
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