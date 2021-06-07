Южно-Украинская АЭС вывела второй блок в плановый ремонт

Южно-Украинская атомная электростанция (АЭС) 5 июня в 01:47 отключила второй блок от энергосистемы страны для проведения среднего планового ремонта длительностью 65 суток, сообщила пресс-служба станции.

Таким образом, на утро понедельника в работе находятся 10 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На блоке №3 Запорожской АЭС длятся 84-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №6 Запорожской АЭС – 51-е сутки капитального планового ремонта, на блоке №1 Хмельницкой АЭС – 41-е сутки капитального планового ремонта, на блоке №5 Запорожской АЭС – 38-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №2 Южно-Украинской АЭС – третьи сутки среднего планового ремонта.

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

Южно-Украинская АЭС с тремя энергоблоками ВВЭР установленной мощностью 1000 МВт каждый расположена в Николаевской области. Эксплуатирует также Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.