Экономика

18:46 04.06.2021

СНБО приняло решение о развитии в Украине авиастроительной отрасли – Данилов

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СНБО приняло решение о развитии в Украине авиастроительной отрасли – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что на заседании в пятницу было принято решение о развитии авиастроительной отрасли в Украине на ближайшие годы.

"Вы знаете, что 75 лет исполнилось предприятию "Антонов". Президент уделяет этому большое внимание. Было принято решение относительно развития авиастроительной отрасли в Украине на ближайшие годы", - заявил Данилов во время брифинга по итогам заседания СНБО в пятницу, 4 июня.

 

Теги: #авиастроение #снбо #данилов
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