СНБО приняло решение о развитии в Украине авиастроительной отрасли – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что на заседании в пятницу было принято решение о развитии авиастроительной отрасли в Украине на ближайшие годы.

"Вы знаете, что 75 лет исполнилось предприятию "Антонов". Президент уделяет этому большое внимание. Было принято решение относительно развития авиастроительной отрасли в Украине на ближайшие годы", - заявил Данилов во время брифинга по итогам заседания СНБО в пятницу, 4 июня.