"Эпицентр К" откроет в Николаеве первый ТЦ в новом формате

ООО "Эпицентр К" (Киев) откроет 5 июня торговый центр в новом формате общей площадью 6,2 тыс. кв. м на просп. Богоявленском, 191а в Николаеве вместо закрытого в начале 2020 года ТЦ.

Как сообщила пресс-служба, прежний торговый центр по просп. Богоявленском 234в был закрыт в связи с завершением срока аренды, его сотрудников перевели на работу в другой ТЦ "Эпицентр" в этом городе.

"После закрытия в 2020 году мы пообещали сотрудникам и потребителям построить современный торговый центр нового формата. Компания продолжает следовать стратегии открытия ТЦ в областных и районных центрах, в ближайшие годы мы продолжим масштабирование и обновление торговой сети во всех регионах Украины", – цитируется в сообщении заместитель генерального директора, директор по розничной торговле "Эпицентр К" Владимир Гончаров.

По данным компании, новый торговый центр будет уплачивать ежегодно около 18 млн грн налогов.

Торговая площадь одноэтажного ТЦ составляет 5,1 тыс. кв. м. Среди крупнейших отделов – "Сад и огород" (820 кв. м), "Изделия из дерева" (650 кв. м) и "Строительные материалы" (555 кв. м). Кроме того, в ТЦ откроются магазины Intersport, E.PIC, Food Market с собственным производством.

Инфраструктура также включает паркинг на 163 машиноместа и автоматизированный Центр выдачи заказов из интернет-магазина.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году, открыло свой первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года. По состоянию на июнь 2021 года сеть насчитывает 65 ТЦ "Эпицентр" и 10 гипермаркетов "Новая линия" в Украине.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.