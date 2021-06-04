Экономика

15:42 04.06.2021

"Нова Пошта" запустила новый сервис для управления посылкой

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"Нова Пошта" запустила новый сервис для управления посылкой

Клиенты "Новой Пошты" теперь могут самостоятельно через сайт компании управлять своей доставкой: продлить срок хранения в отделении, сделать переадресацию, отказаться от посылки, оплатить услуги или узнать местонахождения посылки.

Как сообщила пресс-служба "Новой Пошты" в пятницу, как только посылка будет зафиксирована к отправлению, клиенты будут получать сообщение в Viber или sms со ссылкой на сервис по управлению доставкой. Он адаптирован к пользованию с разных гаджетов - как из смартфона, так и с компьютера.

"Ежемесячно 4 млн клиентов отслеживают свои посылки на сайте "Новой Пошты". Раньше можно было только узнать статус отправки и оплатить его, а для осуществления других операций нужно было обращаться в контакт-центр, в отделение или к мобильному приложению. Новый инструмент позволяет самостоятельно управлять своими отправлениями и очень экономит время", - цитирует пресс-служба СЕО "Новой Пошты" Александра Бульбу.

Компания отмечает, что новый сервис предусматривает следующие функции:

- продление срока хранения в случае автовозврата (теперь можно самостоятельно и бесплатно продлить срок хранения еще на три дня для товаров из интернет-магазинов, в которых настроен автовозврат отправки через три-пять дней);

- переадресация отправления (клиенты могут самостоятельно переадресовать через сайт в любое другое отделение, на адрес или в поштомат. Ранее такая функция была доступна только в мобильном приложении или через контакт-центр);

- перенос доставки (дату и время доставки по адресу можно самостоятельно перенести онлайн на более удобные);

- возврат отправителю (эта функция только у отправителя, чтобы отозвать отправку и вернуть себе посылку);

- отказ от посылки (больше не нужно идти в отделение, чтобы отказаться от посылки; получатель отправления может сделать отказ непосредственно на сайте);

- детальное движение посылки (клиенты могут увидеть всю историю передвижения посылки: когда уехала из отделения отправителя, где находится сейчас и дату прибытия);

- возможность проложить маршрут к конкретному отделению (клиент может проложить маршрут на карте и сразу увидеть график работы нужного ему отделения);

- детализированный счет оплаты (клиент может не только оплатить свое отправление онлайн, но и увидеть, из чего состоит счет - доставка, стоимость самого отправления, денежный перевод и др.).

Теги: #нова_пошта #сервис
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