Экономика

15:37 04.06.2021

ЕБА обеспокоена предложением Кабмина установить ограничения на перенесение убытков прошлых периодов в "ресурсном" законопроекте

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ЕБА обеспокоена предложением Кабмина установить ограничения на перенесение убытков прошлых периодов в "ресурсном" законопроекте

Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю и главе комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниилу Гетманцеву доработать ресурсный законопроект №5600, поскольку он, по мнению ассоциации, может создать непомерную нагрузку на бизнес.

"Особую обеспокоенность бизнеса вызывает норма, которой предлагается внести изменения и установить ограничения для крупных налогоплательщиков на перенос убытков прошлых периодов", – указала ЕБА в пятницу в релизе.

"Если говорить, например, о банках, то убытки прошлых лет уменьшают их регулятивный капитал, что повлияет на показатели экономических нормативов банков", – добавили в ассоциации.

Из этого следует, что НБУ, как государственный регулятор банковских учреждений, вправе принять решение о прекращении осуществления банком операций в случае невыполнения нормативов и ведения убыточной деятельности. Регулятор также может принять необходимые меры по дополнительной капитализации, остановить (ограничить) действие лицензии, повысить требования относительно размера отчислений в резервный фонд. Кроме того, он сможет запретить выплату дивидендов, ограничить или приостановить выплаты по некоторым договорам с лицами, имеющими существенное участие или опосредованное существенное участие в банке, или вообще отозвать лицензию.

Одним из основных аргументов для уменьшения нормативов признание убытков прошлых периодов является то, что такие убытки могут быть фиктивными, искусственно сформированными, что позволяет минимизировать финансовый результат предприятия до налогообложения.

"Однако, по данным компаний-членов ассоциации, основные убытки были накоплены предприятиями в 2014-2015 годах по объективной причине, а именно из-за девальвации гривни. Например, предприятия, которым поставляли оборудование, понесли большие убытки, ведь оплата за него осуществлялась уже по новому курсу. И несмотря на полученные убытки, в течение 2015-2020 годов компании продолжали инвестировать и работать в стране", – поясняет ЕБА.

Сейчас во всем мире остро стоит проблема привлечения финансирования и инвестиций, поэтому стабильность налоговой системы и правовая определенность выходят на первый план, поскольку это именно те факторы, которые способствуют повышению инвестиционной привлекательности страны, подчеркивает ассоциация.

Поэтому ЕБА убеждена, что введение правила ограничения использования накопленных убытков в краткосрочной и долгосрочной перспективах приведет к ухудшению инвестиционной привлекательности страны именно из-за непредсказуемости налогового законодательства не только на будущее, но и в отношении прошлых налоговых периодов.

Теги: #законопроект #еба #бизнес
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