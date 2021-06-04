ЖК "Новопечерские Липки"начал реализацию финальной очереди

Крупнейший в Украине комплексный жилой комплекс "Новопечерские Липки" в Печерском районе столицы начал реализацию последней, восьмой очереди проекта, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе City One Development.

"Новопечерские Липки - это первый в столице проект с философией человекоцентричности. Продуманная концепция, экосистемный подход к планированию и развитию, инновации, которые мы воплощаем в каждой новой очереди проекту, позволяют нам оставаться уже более 10 лет в ТОП лучших ЖК", - сообщил президент инвестиционно-девелоперской компании City One Development Валерий Кодецкий.

Как сообщили в пресс-службе, в восьмой очереди квартала "Новопечерские Липки" пять домов высотностью 16-24 этажа, 742 квартиры с современными планировочными решениями и видовыми террасами на последних этажах, школа и детские сады, большая прогулочная парковая зона.

Новая очередь квартала спроектирована в формате mixed-use. Общая площадь новых домов очереди – 101,7 тыс. кв. м, подземный паркинг площадью около 19 тыс. кв. м, коммерческие помещения для бизнеса – 11,8 тыс. кв. м.

В новой очереди также запроектировано уникальное общественное пространство и многофункциональное образовательное пространство для детей от 2 до 16 лет.

Как сообщили в пресс-службе, сейчас введена в эксплуатацию шестая очередь ЖК, включая фонтанный комплекс с водопадом, который является основным элементом новой прогулочной ландшафтной аллеи проекта. Восьмая очередь квартала дополнит концепцию ЖК подвесными пешеходными мостами, которые будут интегрированы в прогулочный ландшафт последних очередей ЖК.

Кодецкий подчеркнул, что каждая новая очередь для компании - это задача сделать современный город более удобным, комфортным и безопасным для людей.

Жилой квартал бизнес-класса "Новопечерские Липки" расположен в Печерском районе столицы и занимает территорию в 25 га. Проект реализуется компанией City One Development в партнерстве с компанией UDP.

В ЖК уже реализовано шесть очередей общей площадью 683 149 кв. м, седьмая и восьмая - на этапе строительства. В целом в квартале запроектировано 3,8 тыс. квартир, 2767 уже построено. Треть территории проекта – зеленые и прогулочные зоны.

В ЖК более 120 объектов инфраструктуры, среди которых: две общеобразовательные школы - Новопечерские школа и British School, детский сад полного дня "Академия Счастье LeapKids", спортивно-оздоровительный комплекс GYMMAXX, Теннисная Академия UTA, медицинские центры, бытовые сервисы, центры развития, творческие студии, рестораны и SPA-салоны и многое другое.

Завершить проект планируется в 2024 году.