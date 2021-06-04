Предложение о налогообложении бесповоротной финпомощи связанным лицам похоже на двойное налогообложение - юрист о "ресурсном" законопроекте

Правительственный "ресурсный" законопроект 5600 содержит норму о налогообложении финансовой помощи, предоставленной связанными лицами, в частности, предусматривает увеличение финансового результата на сумму такой помощи или бесплатно предоставленных товаров, работ и услуг для связанных лиц, и эта норма выглядит как двойное налогообложение, полагает юрист Avellum Виктория Швыдченко.

"Допустим, прибыльное звено бизнеса хочет профинансировать убыточное. В таком случае прибыльный бизнес будет обязан уплатить налог с суммы предоставленного финансирования, в то же время убыточная его часть сократит расходы за счет полученного финансирования. В итоге – налогообложение как прибыльной, так и убыточной части бизнеса. Похоже на двойное налогообложение, не так ли?" – указала Швыдченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Резонанс, вызванный законопроектом, обусловлен решительными и радикальными предложениями по части администрирования налогов, а также негативными для налогоплательщиков изменениями относительно налога на прибыль, отметила юрист.

По ее словам, среди таких изменений – ограничение учета убытков прошлых периодов для крупных налогоплательщиков.

"Сейчас налоговое законодательство не предусматривает ограничений относительно периода или суммы учета убытков прошлых периодов при определении объекта обложения налогом на прибыль. Законопроект предлагает ограничить возможность учета убытков прошлых периодов при определении объекта обложения налогом на прибыль для крупных налогоплательщиков", – указала Швыдченко.

К последним относятся налогоплательщики с доходом более EUR 50 млн или суммой уплаченных налогов более EUR1,5 млн.

"Крупные налогоплательщики смогут учитывать лишь 50% непогашенных убытков прошлого отчетного периода при определении объекта налогообложения. Остальные 50% убытков можно переносить на следующие периоды и учитывать с тем же ограничением. При этом установление ограничений относительно периода учета убытков прошлых периодов не предвидится", – добавили в Avellum.

Помимо этого, законопроект усиливает ответственность за несвоевременную подачу налоговых накладных. Правительство предлагает налагать штраф в размере 40% от суммы НДС по накладной при нарушении срока регистрации на 61-180 дней, тогда как нынешняя граница прострочки для применения такого штрафа составляет 365 дней. При этом штраф в размере 50% суммы НДС предлагается налагать при нарушении срока регистрации НН на 181 и более дней, тогда как нынешняя граница - 366 дней, пояснила юрист.

"Отдельно следует выделить "букет" полномочий, которым предлагается наделить налоговые органы. В частности, законопроект предполагает, что они получат возможность посылать запросы налогоплательщикам без весомых на то причин, брать имущество в налоговый залог на несогласованные денежные обязательства, то есть на время административного и судебного обжалования (не будет применяться к делам по возмещению НДС и сокращения отрицательного значения обложения налогом на прибыль)", – указала Виктория Швыдченко.

Помимо этого резонансным стало предложение законопроекта позволить налоговой ходатайствовать о лишении права выезда за границу руководителя предприятия, если налоговый долг компании превышает 1 млн грн, до полного погашения долга, отмечает юрист.

При этом в Avellum подчеркивают, что зарегистрированный 2 июня законопроект предусматривает вступление в силу с 1 июля 2021 года.

"Это открытое нарушение принципа стабильности налогового законодательства, поскольку изменения вносятся позднее чем за шесть месяцев до начала нового бюджетного периода. Однако обычно законодателя это не смущает, поэтому предполагаем, что необходимо готовиться к ожидаемым изменениям уже сегодня", – указала Швыдченко.